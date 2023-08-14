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توقيف 4 مشتبه بهم غداة هجوم مسلح على مرقد شيعي في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 10:52 صباحا
توقيف 4 مشتبه بهم غداة هجوم مسلح على مرقد شيعي في إيران
أثار الرصاص عقب هجوم على مرقد شاه شيراغ في شيراز عاصمة محافظة فارس، في 13 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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اعتقلت السلطات الإيرانية أربعة مشتبه بهم آخرين، بعد توقيف مسلح غداة هجوم على مرقد شيعي أودى بشخص على الأقل، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الإثنين.

وجاء الهجوم بعد أقل من عام على هجوم مماثل استهدف المرقد نفسه وهو ضريح شاه شيراغ في شيراز، عاصمة محافظة فارس في جنوب إيران، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي تأكيده «اعتقال أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم».

وكان قائد الحرس الثوري في محافظة فارس يد الله بوالي، قد أعلن في تصريحات على التلفزيون الرسمي ليل الأحد، توقيف مطلق النار.

المهاجم أراد «الثأر»
وإضافة إلى سقوط قتيل أدى الهجوم أيضا إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، وفق «إرنا».

ولم تتبن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، غير أن محافظ فارس محمد هادي إيمانية وجه أصابع الاتهام لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وصرّح على التلفزيون الرسمي بأن المهاجم أراد «الثأر لإعدام إرهابيين اثنين» دينا بتنفيذ الهجوم على نفس المرقد العام الماضي.

- أربعة قتلى في هجوم مسلّح على مرقد شيعي في إيران

وفي 26 أكتوبر 2022 قُتل 13 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف المزار نفسه. ويومها، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وأعدمت إيران شنقا في ساحة عامة في 8 يوليو الماضي، رجلين على خلفية الهجوم بعد إدانتهما بتهم «الإفساد في الأرض، والتمرّد المسلّح، والعمل ضدّ الأمن القومي»، بالإضافة إلى «التآمر على أمن البلاد»، حسبما ذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطات القضائية الإيرانية.

وحُكم على ثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن خمس و15 و25 سنة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وفق موسوي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الجمهورية الإسلامية توقيف 26 «إرهابياً تكفيرياً» من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان لصلاتهم بالهجوم.

ما هو ضريح أحمد بن موسى الكاظم؟
والمرقد هو ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق ثامن الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية الإمام الرضا. ويعتبر هذا المرقد من أهمّ المزارات الشيعية في الجمهورية الإسلامية.

وأتى الهجوم على ضريح شاه شيراغ العام الماضي بعد أكثر من شهر من بدء تظاهرات حاشدة في إيران، احتجاجاً على وفاة شابة إيرانية كردية أثناء احتجازها.

وتوفيت مهسا أميني عن 22 سنة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، بتهمة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

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