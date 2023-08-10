  • Alwasat News
Atwasat

حرائق ضخمة تلتهم جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 12:52 صباحا
حرائق ضخمة تلتهم جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (فيديو)
ألسنة النيران والدخان جراء الحرائق بجزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (صورة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

تجتاح سلسلة حرائق ضخمة أنحاء جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ وسط نزوح عشرا الألاف من السكان، هربًا من أمام ألسنة النيران التي طالت مناطق مأهولة بالسكان.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن عمدة مقاطعة ماوي ريتشارد بيسين، أن حرائق الغابات المدمرة التي سببها الإعصار أسفرت عن مصرع ستة أشخاص على الأقل، ولا تزال جهود البحث جاري. وتشير المعلومات إلى أن مدينة لاهاينا التاريخية احترقت بالكامل.

وأصدرت حاكمة هاواي، سيلفيا لوك، اليوم الأربعاء إعلانا بفرض حالة الطوارئ لتشمل جميع المقاطعات في الولاية الأميركية، حيث تستمر الحرائق الخطيرة في التأجج في جزيرتين رئيسيتين في أرخبيل هاواي، هما ماوي وجزيرة هاواي الكبيرة.

- اتساع نطاق حريق غابات يجتاح ولاية أوريغن في الغرب الأميركي
- بالفيديو: حرائق تأتي على مئات المنازل في ولاية كولورادو الأميركية

وأعلنت لوك عن فترة إغاثة طارئة، ستستمر حتى 15 أغسطس الجاري على الأقل، ونشّطت فرق الحرس الوطني في هاواي، للمساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث.

كما أجبرت الحرائق السلطا على القيام بعمليات إجلاء جماعية لحوالي 10 آلاف شخص، مع قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار «دورا»، في إغلاق العديد من الطرق وسبب أضراراً هيكلية في جزيرة «ماوي»، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الفرق بين منطقة الضغط المرتفع والضغط المنخفض تسبب في حدوث رياح مدمرة، كما نشرت الوكالة تحذيرات من رياح شديدة، تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، في أجزاء من جزيرة ماوي.

صورة من الجو تظهر ما تبقى من المساكن بمدينة لاهاينا جراء الحرائق بجزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (الإنترنت
صورة من الجو تظهر ما تبقى من المساكن بمدينة لاهاينا جراء الحرائق بجزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (الإنترنت
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)

رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)
الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا
تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية

تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»

السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»
120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر

120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر
تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع إسرائيل

تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع إسرائيل
مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك

مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة

تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا

إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا
واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»

واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»
عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة

عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة
العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية

العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
في غياب عمران خان.. جلسة مهمة للبرلمان الباكستاني وحكومة تكنوقراط مرتقبة تمهيدًا للانتخابات
في غياب عمران خان.. جلسة مهمة للبرلمان الباكستاني وحكومة تكنوقراط...
المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بخرق المجال الجوي
المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بخرق المجال الجوي
النيابة الألمانية تعلن توقيف شخص يعمل في الجيش بتهمة التجسس لصالح روسيا
النيابة الألمانية تعلن توقيف شخص يعمل في الجيش بتهمة التجسس لصالح...
قصف أوكراني يستهدف قرية روسية ويسقط قتيلًا وأربعة جرحى
قصف أوكراني يستهدف قرية روسية ويسقط قتيلًا وأربعة جرحى
الحكومة الإثيوبية تعلن تحرير المدن الكبرى بمنطقة أمهرة من «خطر العصابات»
الحكومة الإثيوبية تعلن تحرير المدن الكبرى بمنطقة أمهرة من «خطر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
المزيد
حرائق ضخمة تلتهم جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (فيديو)
حرائق ضخمة تلتهم جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (فيديو)...
زيلينسكي: ثلاثة قتلى في قصف روسي على مدينة زابوريجيا
زيلينسكي: ثلاثة قتلى في قصف روسي على مدينة زابوريجيا...
بعد مكالمة مع بلينكن.. واشنطن «قلقة جدًا» على صحة رئيس النيجر المحتجز
بعد مكالمة مع بلينكن.. واشنطن «قلقة جدًا» على صحة رئيس ......
الحكومة الإثيوبية تعلن تحرير المدن الكبرى بمنطقة أمهرة من «خطر العصابات»
الحكومة الإثيوبية تعلن تحرير المدن الكبرى بمنطقة أمهرة من ......
قصف أوكراني يستهدف قرية روسية ويسقط قتيلًا وأربعة جرحى
قصف أوكراني يستهدف قرية روسية ويسقط قتيلًا وأربعة جرحى...
المزيد