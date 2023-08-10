حرائق ضخمة تلتهم جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تجتاح سلسلة حرائق ضخمة أنحاء جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ وسط نزوح عشرا الألاف من السكان، هربًا من أمام ألسنة النيران التي طالت مناطق مأهولة بالسكان.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن عمدة مقاطعة ماوي ريتشارد بيسين، أن حرائق الغابات المدمرة التي سببها الإعصار أسفرت عن مصرع ستة أشخاص على الأقل، ولا تزال جهود البحث جاري. وتشير المعلومات إلى أن مدينة لاهاينا التاريخية احترقت بالكامل.

وأصدرت حاكمة هاواي، سيلفيا لوك، اليوم الأربعاء إعلانا بفرض حالة الطوارئ لتشمل جميع المقاطعات في الولاية الأميركية، حيث تستمر الحرائق الخطيرة في التأجج في جزيرتين رئيسيتين في أرخبيل هاواي، هما ماوي وجزيرة هاواي الكبيرة.

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وأعلنت لوك عن فترة إغاثة طارئة، ستستمر حتى 15 أغسطس الجاري على الأقل، ونشّطت فرق الحرس الوطني في هاواي، للمساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث.

كما أجبرت الحرائق السلطا على القيام بعمليات إجلاء جماعية لحوالي 10 آلاف شخص، مع قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار «دورا»، في إغلاق العديد من الطرق وسبب أضراراً هيكلية في جزيرة «ماوي»، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الفرق بين منطقة الضغط المرتفع والضغط المنخفض تسبب في حدوث رياح مدمرة، كما نشرت الوكالة تحذيرات من رياح شديدة، تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، في أجزاء من جزيرة ماوي.

صورة من الجو تظهر ما تبقى من المساكن بمدينة لاهاينا جراء الحرائق بجزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (الإنترنت

آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)

آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)

آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)

آثار الحرائق بمدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)