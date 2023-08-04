الانقلابيون في النيجر يتعهدون بالرد على أي عدوان من «إكواس».. ويبطلون اتفاقيات عسكرية مع فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مُنفّذو الانقلاب العسكري في النيجر أنهم سيردّون «فورا» على أيّ «عدوان أو محاولة عدوان» ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا «إكواس»، قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي، في بيان أذاعه التلفزيون الوطني مساء الخميس، إنّ «أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة»، حسب وكالة «فرانس برس».

إنهاء مهمات السفارات في فرنسا وأميركا ونيجريا وتوغو

كما أنهى مُنفّذو الانقلاب مهمّات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدوليّة من أجل الدفع باتّجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.

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وقال البيان إنّه «جرى إنهاء مهمّات السفراء فوق العادة والمفوّضين لجمهوريّة النيجر (...) لدى الجمهوريّة الفرنسيّة ونيجيريا والجمهوريّة التوغوليّة والولايات المتحدة»، وفق الوكالة الفرنسية.

إبطال اتفاقيات عسكرية مع فرنسا

كما قرر الانقلابيّون إبطال اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ«تمركز» كتيبة فرنسيّة وبـ«وضع» الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ المتطرفين.

وقال البيان إنّه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر «قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع».