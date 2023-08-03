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بايدن يدعو إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 11:02 صباحا
بايدن يدعو إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر
الرئيس الأميركي، جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي، وحماية الديمقراطية في هذا البلد.

وقال بايدن في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أدعو للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، وحماية الديمقراطية التي تحققت بصعوبة في النيجر».

وجاءت تصريحات بايدن بعد يوم من إعلان مسؤول أميركي، عزم الولايات المتحدة إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

«إيكواس»: التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير
إلى ذلك، أكد مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أن التدخل العسكري في النيجر سيكون «الخيار الأخير» الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدد قادتها باستخدام القوة.

وقال مفوض «إيكواس» المكلف الشؤون السياسية والأمن عبدالفتاح موسى: «الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال»، وذلك في كلمة له خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية في أبوجا، يستمر حتى الجمعة، وفق موقع «يورونيوز».

وأملهت «إيكواس» التي يتولى الرئيس النيجيري بولا تينبو رئاستها حاليًا، الانقلابيين أسبوعًا حتى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب 26 يوليو. وفيما بدا مؤشرًا إلى زيادة الضغط على هؤلاء، فرضت الجماعة إجراءات اقتصادية ولم تستبعد اللجوء إلى القوة.

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