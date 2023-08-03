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«لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة».. أول تصريح للانقلابيين على بازوم من بوركينافاسو ومالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 06:41 مساء
«لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة».. أول تصريح للانقلابيين على بازوم من بوركينافاسو ومالي
استقبال الجنرال سالفيو مودي من طرف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في بوركينا فاسو. (الإنترنت)
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حضر الحديث عن ليبيا ضمن جولة وفد من دولة النيجر يمثل «الانقلابيين» إلى بوركينافاسو ومالي، في أول زيارة من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد بازوم من الحكم.

وأعلنت رئاسة بوركينا فاسو في بيان لها، اليوم الخميس، أن رئيس البلاد إبراهيم تراوري اجتمع بوفد نيجري يقوده نائب رئيس المجلس العسكري الجنرال ساليفو مودي في العاصمة واغادوغو.

لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة
وذكر البيان أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع إمكانية تدخل عسكري أجنبي في النيجر، وقال ساليفو مودي: «لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة»، معتبرًا أن الوضع في النيجر «هادئ وتحت السيطرة»، وفق الرئاسة البوركينابية.

ودون أن يوضح طبيعة الإجراءات المتخذة، أعلن المسؤول النيجري عن اتفاق لـ«التنسيق مع إخوتنا في بوركينا فاسو»، وقال: «لقد قررنا أن نبدأ بعدد من الأنشطة لتأمين شعبينا وبلدينا».

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وجاء ممثل السلطات الجديدة في النيجر من مالي التي زارها يوم الأربعاء، معبرًا عن سعادته بشأن احتمال التعاون الوثيق مع مالي، التي يسيطر عليها الجيش بعد انقلاب في مايو 2021.

تقارب بين انقلابيي النيجر ومالي
وقال نائب رئيس المجلس العسكري في النيجر بعد اجتماع مع الحكومة في باماكو: «نحن سعداء بشأن التقارب الذي نحظى به مع أشقائنا في مالي». وأضاف أن «هناك تعاونًا جيدًا بالفعل، خاصة في المجال الأمني».

وفي السياق نشرت الرئاسة في مالي صورًا وبيانًا على «فيسبوك»، أعلنت فيه أن الرئيس الانتقالي لمالي، عاصمي غوتا، استضاف مودي ووفدًا عسكريًّا كبيرًا من النيجر.

وقالت رئاسة مالي: إن مودي وصف الاجتماع بأنه «جزء من سياق إقليمي معقد»، وشكر السلطات المالية على دعمها منذ تولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطة.

تعزيز التعاون الأمني بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو
وذكر بيان الرئاسة أن الجنرال مودي أبلغ مضيفه أنه جاء لاستكشاف «السبل والوسائل لتعزيز تعاوننا الأمني، في وقت تخطط فيه بعض الدول للتدخل عسكريًّا في بلادنا».

ومعلوم أن مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» تنشط في الدولتين اللتين زارهما الوفد النجيري، ما يشير إلى احتمال عقد شراكة عسكرية محتملة مع الشركة الأمنية تحسبًا لأي تدخل عسكري للإطاحة بالانقلابيين.

وأعلنت حكومتا مالي وبوركينا فاسو، الإثنين الماضي، ردًّا على الكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري «عملًا حربيًّا ضدهما وأنهما تضعان جيوشهما في حالة تأهب». وذلك بعدما هددت «إيكواس» الأحد، باستخدام القوة إذا لم يجرِ إعادة رئيس النيجر المخلوع في غضون أسبوع واحد.

«فاغنر» ترحب بالانقلاب العسكري في النيجر
ورحب رئيس مرتزقة «فاغنر» يفغيني بريغوجين بالانقلاب العسكري في النيجر، وقال: إن شركته يمكن أن تساعد أيضًا في مواقف مثل تلك التي تتكشف هناك.

وأعلن ضباط من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني، قبل ثمانية أيام، الإطاحة برئيس النيجر المنتخب والمنتمي للحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية ليعلن بعدها تشياني تنصيب نفسه حاكمًا جديدًا للبلاد.
وبعد ذلك بوقت قصير قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الأفريقية وحل جميع المؤسسات الدستورية وسط إدانات واسعة دوليًّا.

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