إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الأميركي بعد تقارير عن إطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت قناة فوكس نيوز الأميركية، الأربعاء، بإخلاء مكتب مجلس الشيوخ في الكونجرس بعد تقارير عن إطلاق نار. وطلبت شرطة الكونجرس «من الجميع داخل المبنى البقاء في أماكنهم».

في الأثناء، نقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون قولهما إن شرطة الكابيتول أغلقت وأخلت مبنى مجلس الشيوخ بعد تلقي تقارير عن إطلاق نار نشط محتمل.

ولم يتم إثبات صحة هذه التقارير حتى الآن ولا يزال ضباط شرطة الكابيتول يفتشون المنطقة.

وغرّدت شرطة الكابيتول أن ضباطهم كانوا يفتشون داخل وحول مبنى مكتب مجلس الشيوخ ردًا على «مكالمة 911 مقلقة».

وكتبت الوكالة على «منصة x»: «يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق فيها. وسنواصل التواصل مع الجمهور هنا».

في منشور متابعة، قالت شرطة الكابيتول، «إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ ، يجب أن يحتمي كل شخص بالداخل في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار محتمل. يشار إلى إنه ليس لدينا أية تقارير مؤكدة عن طلقات نارية».