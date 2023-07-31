الحكومة السنغالية تعلن حل حزب المعارض عثمان سونكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم الإثنين، حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ«الدعوة إلى التمرد والتآمر» ضد الدولة وتوقيفه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الداخلية أنطوان ديوم في بيان «تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم»، عازيا هذا القرار إلى دعوات «متكررة» إلى «حركات تمرد» أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين مارس 2021 ويونيو 2023.

ووجهت النيابة العامة السنغالية للمعارض عثمان سونكو، يوم السبت، اتهاما بالدعوة إلى التمرد ضد الدولة وتهم أخرى، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي تسببت باحتجاجات دامية بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.

وألقت السلطات السنغالية القبض على سونكو يوم الجمعة الفائت بعد مشاجرته مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، بدعوى أنهم صوّروه من دون إذن.

المعارض السنغالي عثمان سونكو. (الإنترنت)