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مقتل 39 شخصا على الأقل حصيلة الانفجار خلال تجمع سياسي في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 05:41 مساء
مقتل 39 شخصا على الأقل حصيلة الانفجار خلال تجمع سياسي في باكستان
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قُتل 39 شخصًا على الأقل وجرح عشرات آخرون، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تجمع سياسي في شمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال وزير المال في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور لوكالة «فرانس برس»: «يمكنني أن أؤكد أن في المستشفى 39 جثة إضافة إلى 123 جريحًا من بينهم 17 حالتهم خطيرة».

وأكد حاكم الولاية حاجي غلام علي لوكالة «فرانس برس» عدد القتلى. فيما ذكرت الشرطة أن التجمع السياسي كان مخصصًا لحزب إسلامي متشدد.

وفي وقت سابق، صرح المفتش العام للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة عند الحدود مع أفغانستان أختار حياة غاندابور، لـ«فرانس برس» أن «مسؤولًا بارزًا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة لكن قبل وصوله انفجرت قنبلة مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين».

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