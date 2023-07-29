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الأمم المتحدة تندد بعمليات الإعدام في الكويت وسنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 02:20 مساء
الأمم المتحدة تندد بعمليات الإعدام في الكويت وسنغافورة
شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، 20 سبتمبر 2022 (أ ف ب).
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نددت الأمم المتحدة الجمعة بالإعدامات التي نفّذتها كل من الكويت وسنغافورة مؤخرا، ودعت البلدين لوقف تطبيق العقوبة.

وأعدمت سنغافورة الجمعة شنقا مواطنة تبلغ 45 عاما دينت بتهريب المخدرات، في أول عملية إعدام لامرأة في البلاد منذ نحو 20 عاما، وفق ما أفاد مسؤولون.

أما الكويت، فأعدمت خمسة أشخاص الخميس بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية العام 2015، وأودى بـ26 شخصا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وفق ما أعلنت النيابة العامة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الكويت تعدم المدان الرئيسي بتفجير مسجد شيعي في 2015

وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر الماضي، سبعة أشخاص بينهم امرأتان دينوا بارتكاب جرائم قتل. وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.

«نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف»
وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماغانغو، في بيان «نشجب عمليات الإعدام العديدة التي نُفّذت هذا الأسبوع في الكويت وسنغافورة ونعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف».

وتابع «نحض الكويت وسنغافورة على وقف الإعدامات فورا والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام».

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