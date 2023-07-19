واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، إن هذه الرزمة من المساعدات تندرج ضمن الجهود الأميركية لاستجابة «المتطلبات الملحة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، الأربعاء، أن بلاده تحتاج إلى ما يصل إلى 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة «اف-16» وعشر منظومات للدفاع الجوي لتسريع وتيرة هجومها المضاد.

«ما بين 60 و80 طائرة اف-16»

وقال بودولياك «نحتاج إلى آليات مدرعة إضافية، و200 إلى 300 دبابة في الدرجة الأولى» إضافة إلى «ما بين 60 و80 طائرة اف-16» و«خمس إلى عشر منظومات إضافية للدفاع الجوي» من طرازي باتريوت الأميركي و«سامب تي» الفرنسي.

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وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر 23 من 32 مسيّرة متفجرة أطلقتها القوات الروسية و13 من أصل 16 صاروخ كروز من طراز كاليبر على منطقة أوديسا التي تضم الموانئ الثلاثة التي كانت كييف تصدر منها المنتجات الزراعية بموجب اتفاق الحبوب الذي انتهى العمل به مساء الإثنين.

وبالإجمال، أوقعت هذه الهجمات الروسية الجديدة 12 جريحا على الأقل خلال الليل في هذه المنطقة، بحسب حاكمها أوليغ كيبر، فيما تحدثت النيابة عن عشرة جرحى.