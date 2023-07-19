الجيش الروسي يعلن تقدمه أكثر من كيلو متر في شمال شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن قواتها تقدمت أكثر من كيلو متر على طول خط الجبهة في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع في بيان: «خلال النهار وصل تقدم الوحدات الروسية إلى أكثر من كيلو متر في العمق، وما يصل إلى كيلو مترين على طول الجبهة. سيطرت الوحدات على محطة مولتشانوفو» الواقعة على بُعد أقل من 20 كلم شمال كوبيانسك.

بينما ذكر بيان للجيش الروسي: «خلال الليل نفذت القوات المسلحة الروسية مجموعة ضربات بأسلحة جوية بعيدة المدى وموجهة بدقة ضد منشآت صناعية عسكرية وبنى تحتية للوقود ومخازن ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة أوديسا»، وفق «فرانس برس».