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أوكرانيا: نحتاج 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة إف-16 لتسريع الهجوم المضاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 08:19 مساء
أوكرانيا: نحتاج 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة إف-16 لتسريع الهجوم المضاد
مقاتلات «إف-16». (الإنترنت)
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أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، الأربعاء، أن بلاده تحتاج إلى ما يصل إلى 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة «اف-16» وعشر منظومات للدفاع الجوي لتسريع وتيرة هجومها المضاد.

وقال بودولياك «نحتاج إلى آليات مدرعة إضافية، و200 إلى 300 دبابة في الدرجة الأولى» إضافة إلى «ما بين 60 و80 طائرة اف-16» و«خمس إلى عشر منظومات إضافية للدفاع الجوي» من طرازي باتريوت الأميركي و«سامب تي» الفرنسي، وفق «فرانس برس».

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر 23 من 32 مسيّرة متفجرة أطلقتها القوات الروسية و13 من أصل 16 صاروخ كروز من طراز كاليبر على منطقة أوديسا التي تضم الموانئ الثلاثة التي كانت كييف تصدر منها المنتجات الزراعية بموجب اتفاق الحبوب الذي انتهى العمل به مساء الإثنين.

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وبالإجمال، أوقعت هذه الهجمات الروسية الجديدة 12 جريحا على الأقل خلال الليل في هذه المنطقة، بحسب حاكمها أوليغ كيبر، فيما تحدثت النيابة عن عشرة جرحى.

ضربة على الجسر
وأعلنت روسيا، الأربعاء، أن قواتها تقدمت مسافة كيلومتر على طول خط الجبهة في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. وسبق أن أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنه نفذ ضربة على مواقع في أوديسا بعد هجوم على الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وقال مصدر أمني إن القوات الأوكرانية نفذت الهجوم على جسر كيرتش مستخدمة مسيرات بحرية، وكانت موسكو انسحبت من اتفاق الحبوب متهمة كييف باستخدام الممر الآمن في البحر الأسود «لغايات عسكرية».

وحذرت روسيا الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك «ضمانات أمنية» بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب

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