إرسال تعزيزات أوروبية لمساعدة اليونان على مكافحة الحرائق العنيفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإطفاء اليوناني، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع وصول أكثر من 200 رجل إطفاء من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا إلى اليونان بحلول يوم الجمعة في إطار المساعدة الأوروبية المتبادلة في مكافحة حرائق الغابات العنيفة المستعرة في البلاد.

وقال الناطق باسم جهاز الإطفاء، يانيس أرتوبيوس، إن «اليونان طلبت ثلاثة فرق إطفاء في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية»، وفق وكالة فرانس برس. واستجابت لها رومانيا وسلوفاكيا وبولندا لإرسال 230 رجل إطفاء في الإجمال.

حرائق في اليونان

بينما يكافح مئات عناصر الإطفاء حرائق في أرخبيل الكناري، وفي اليونان خصوصا، حيث ينخرطون في «معركة هائلة»، لإخماد النيران غرب أثينا، وعلى جزيرة رودوس السياحية، على ما قال وزير أزمة المناخ والدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس.

وبينما يُنتظر حلول موجة قيظ جديدة في اليونان بدءا من الخميس، مع حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية الجمعة والسبت، أكد الوزير أن «الأحوال الجوية صعبة» بسبب رياح قوية، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلو مترا في الساعة، تعصف على جزء من البلاد وتؤجج الحرائق.

وقال ديميتريس ميخايلوس من بلدة بورناري شمال غرب العاصمة في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»: «لن أرحل. بدأت بناء هذا المنزل عندما كنت في السابعة والعشرين. سأبقى هنا لأراه يحترق».