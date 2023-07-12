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الكرملين: الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا تقوض أمن روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 12:53 مساء
الكرملين: الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا تقوض أمن روسيا
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الضمانات الأمنية من القوى الغربية لأوكرانيا ستقوض أمن روسيا «وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات وسنوات».

وقال بيسكوف: «عبر منحهم ضمانات أمنية لأوكرانيا، يقومون بتقويض أمن الاتحاد الروسي» وذلك بينما يتحضر قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) لإعلان ضمانات طويلة الأمد لأوكرانيا على هامش قمة «ناتو».

وأمس الثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعلانًا مشتركًا ستصدره الدول الأعضاء في مجموعة السبع حول «ضمانات أمنية» لأوكرانيا، وذلك في اليوم الأول لقمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المستشار الألماني قوله: «بالنسبة إلينا، من المهم منذ البداية أن تكون هناك التزامات أمنية لأوكرانيا. يمكن أن تكون فاعلة ما للتوصل إلى السلام. ستصدر دول مجموعة السبع إعلانًا مشتركًا للتعبير عن هذا الأمر».

محاور قمة «ناتو» في فيلنيوس
يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة الثلاثاء، سعيًا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق على رفع الحظر التركي عن انضمام السويد للتحالف العسكري الغربي.

ستهيمن على القمة في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط شاملة لـ«ناتو» منذ نهاية الحرب الباردة، للدفاع ضد أي هجوم من موسكو، حسب وكالة «رويترز».

وقال دبلوماسيون للوكالة إن الخلافات تضيق بشأن مسعى أوكرانيا لعضوية «ناتو»، فبينما يتفق الأعضاء على عدم قدرة كييف على الانضمام خلال الحرب، اختلفوا حول السرعة التي يمكن أن تحدث بها هذه الخطوة بعد ذلك، وتحت أي ظروف.

ويضغط الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي جرت دعوته لحضور اجتماع فيلنيوس، على «ناتو»، لمنح بلاده مسارًا واضحًا للانضمام فور انتهاء الحرب. وقال زيلينسكي: «ما زلنا نعمل على الصياغة. لكننا نفهم بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في التحالف».

وأضاف: «أوكرانيا تعمل على جعل خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة بقدر الإمكان». وأيد أعضاء «ناتو» في أوروبا الشرقية موقف كييف، قائلين إن وجودها تحت مظلة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي هو أفضل طريقة لردع روسيا عن الهجوم مرة أخرى.

مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا بـ700 مليون يورو
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر حكومية ألمانية قولها، الثلاثاء، إن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو.

ألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، وسبق أن أعلنت في 13 مايو الماضي، عشية زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم كييف شحنات أسلحة بـ2.7 مليار يورو، وفق الوكالة الفرنسية.

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