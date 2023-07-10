موجة جديدة من الحر الشديد تضرب إسبانيا تصل إلى 44 درجة مئوية

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد إسبانيا درجات حرارة شديدة الارتفاع يمكن أن تصل إلى 44 درجة مئوية، في ثاني موجة حر تشهدها البلاد في غضون أسبوعين، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقال الناطق باسم الوكالة روبين ديل كامبو في رسالة إلى الصحافة، إن «الحرارة ستكون شديدة للغاية يومي الإثنين والثلاثاء في معظم شبه الجزيرة وفي أرخبيل الباليار. كما ستتجاوز الحرارة الـ38 أو الـ40 درجة مئوية في مناطق واسعة من البلاد وقد تصل الى 42 أو 44 درجة في أجزاء من الأندلس (جنوب) أو أراغون (شمال شرق)»، بحسب «فرانس برس».

وبقيت الحرارة مرتفعة للغاية ليل الأحد - الإثنين، حيث بلغت 33.1 درجة منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) في بلدية أوسونا بمقاطعة إشبيلية (جنوب)، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا

وإسبانيا التي تقع على الخط الأمامي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا، اعتادت على درجات حرارة قصوى، خصوصاً في الجنوب، لكن موجات الحر تضاعفت وباتت أكثر شدة في السنوات الأخيرة، وفقاً للعلماء.

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وكانت إسبانيا شهدت موجة حر شديدة قبل أسبوعين وموجة أخرى أواخر شهر أبريل. وأدت تلك الموجة إلى أكثر أشهر أبريل حرارةً على الإطلاق في البر الرئيسي الإسباني. ووصلت الحرارة يومذاك إلى 38.8 درجة، وهو مستوى يتوافق مع شهر يوليو.

وتسببت درجات الحرارة التي كانت مرتفعة بشكل قياسي خلال الصيف الماضي بوفاة أكثر من 350 شخصاً بشكل مباشر، وساهمت في زيادة أعداد الوفيات بأكثر من 20% بين مايو وأغسطس، بحسب الأرقام الرسمية.