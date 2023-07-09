مصرع 14 في انهيار مبنى سكني بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولو الدفاع المدني، السبت، إن مبنى سكنياً انهار في شمال شرق البرازيل، ما أدى إلى وفاة 14 شخصاً، وعثر على جثة آخر المفقودين.

ووقع الانهيار الجمعة، في حي جانجا بضواحي ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، بحسب وكالة «رويترز».

هطول أمطار غزيرة

وانهار المبنى السكني خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة، بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.

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وبحسب بيان للدفاع المدني، نجا ثلاثة أشخاص من الانهيار الذي لم تتضح أسبابه بعد. وكان المسؤولون قد أعلنوا الجمعة عن وفاة ثمانية.

وقدمت حاكمة بيرنامبوكو، راكيل ليرا، تعازيها على تويتر، وتعهدت بأن تفعل حكومة الولاية ما في وسعها لمساعدة العائلات المتضررة.