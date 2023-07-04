  • Alwasat News
Atwasat

روسيا: هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية «ما كانت ممكنة» لولا الدعم الأميركي والأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 07:13 مساء
روسيا: هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية «ما كانت ممكنة» لولا الدعم الأميركي والأطلسي
الدفاعات الجوية الروسية. (الإنترنت)
alwasat radio

شددت روسيا على أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على أراضيها «ما كانت ممكنة» لولا دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وذلك بعيد إعلان موسكو أن قواتها أسقطت خمس مسيرات قرب العاصمة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن «هذه الهجمات ما كانت ممكنة لولا المساعدة التي وفرتها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي»، معتبرة أن الغرب «يدرب مشغلي مسيرات ويوفر المعلومات اللازمة لارتكاب جرائم كهذه»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت روسيا الثلاثاء إسقاط خمس مسيرات أوكرانية فوق منطقة موسكو إثر هجوم نادر حدوثه قرب العاصمة الروسية حيث علقت حركة الملاحة الجوية لفترة في أحد مطاراتها.

واستهدف الهجوم مواقع في منطقة موسكو على تخوم العاصمة لم تستهدف إلا بضع مرات منذ بدء غزو أوكرانيا رغم أن مثل هذا النوع من الضربات تكثف في مناطق أخرى في روسيا.

إسقاط طائرة أوكرانية 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء «هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيرة» ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطرافها. وأشارت إلى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام «أساليب الحرب الإلكترونية»، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.

-  روسيا تعلن إسقاط 5 مسيّرات قرب موسكو
-  أوكرانيا: نخوض «معارك ضارية» ضد قوات روسية تتقدم في الشرق

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن «كل الهجمات صدتها المضادات الجوية، كل المسيرات التي رصدت تم تحييدها». لكن الهجوم تسبب باضطراب الملاحة لثلاث ساعات في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الكبرى الثلاثة في موسكو. وبحسب وكالة «تاس»، أسقط الدفاع الجوي الروسي كذلك طائرة مسيرة في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»

شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»
خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة

خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع

جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع
«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة

«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة
بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول

بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا

صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا

تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر

المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية

الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع...
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية

هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته ...
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع
جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا...
إصابة 6 إسرائيليين خلال عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
إصابة 6 إسرائيليين خلال عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
الرئيس الصيني يحذّر من «حرب باردة جديدة»
الرئيس الصيني يحذّر من «حرب باردة جديدة»
إعدام 3 مدانين بالاغتصاب في إيران
إعدام 3 مدانين بالاغتصاب في إيران
الرئاسة الأوكرانية: 31 جريحا بينهم 9 أطفال في ضربة روسية على منطقة خاركيف
الرئاسة الأوكرانية: 31 جريحا بينهم 9 أطفال في ضربة روسية على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - ......
المزيد
الأمم المتحدة تدعو إلى استباق عواقب ظاهرة «إل نينيو»
الأمم المتحدة تدعو إلى استباق عواقب ظاهرة «إل نينيو»...
روسيا: هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية «ما كانت ممكنة» لولا الدعم الأميركي والأطلسي
روسيا: هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية «ما كانت ممكنة» ......
سوناك يحضّ الاحتلال الإسرائيلي على «ضبط النفس» وحماية المدنيين في جنين
سوناك يحضّ الاحتلال الإسرائيلي على «ضبط النفس» وحماية ......
الرئاسة الأوكرانية: 31 جريحا بينهم 9 أطفال في ضربة روسية على منطقة خاركيف
الرئاسة الأوكرانية: 31 جريحا بينهم 9 أطفال في ضربة روسية على......
إعدام 3 مدانين بالاغتصاب في إيران
إعدام 3 مدانين بالاغتصاب في إيران...
المزيد