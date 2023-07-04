روسيا: هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية «ما كانت ممكنة» لولا الدعم الأميركي والأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

شددت روسيا على أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على أراضيها «ما كانت ممكنة» لولا دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وذلك بعيد إعلان موسكو أن قواتها أسقطت خمس مسيرات قرب العاصمة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن «هذه الهجمات ما كانت ممكنة لولا المساعدة التي وفرتها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي»، معتبرة أن الغرب «يدرب مشغلي مسيرات ويوفر المعلومات اللازمة لارتكاب جرائم كهذه»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت روسيا الثلاثاء إسقاط خمس مسيرات أوكرانية فوق منطقة موسكو إثر هجوم نادر حدوثه قرب العاصمة الروسية حيث علقت حركة الملاحة الجوية لفترة في أحد مطاراتها.

واستهدف الهجوم مواقع في منطقة موسكو على تخوم العاصمة لم تستهدف إلا بضع مرات منذ بدء غزو أوكرانيا رغم أن مثل هذا النوع من الضربات تكثف في مناطق أخرى في روسيا.

إسقاط طائرة أوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء «هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيرة» ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطرافها. وأشارت إلى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام «أساليب الحرب الإلكترونية»، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.

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وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن «كل الهجمات صدتها المضادات الجوية، كل المسيرات التي رصدت تم تحييدها». لكن الهجوم تسبب باضطراب الملاحة لثلاث ساعات في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الكبرى الثلاثة في موسكو. وبحسب وكالة «تاس»، أسقط الدفاع الجوي الروسي كذلك طائرة مسيرة في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو.