روسيا تعلن إسقاط 5 مسيّرات قرب موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الثلاثاء، إسقاط خمس طائرات مسيّرة قرب موسكو، محمّلة أوكرانيا مسؤولية ارتكاب «عمل إرهابي» أدى إلى ااضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة الروسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن أربع مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، بينما جرى تعطيل الخامسة باستخدام «أساليب الحرب الإلكترونية».

وأدانت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا محاولة أوكرانيا «استهداف منطقة تقع فيها منشآت بنى تحتية مدنية، بما فيها مطار يستقبل رحلات دولية».