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أوكرانيا: نخوض «معارك ضارية» ضد قوات روسية تتقدم في الشرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 07:42 مساء
أوكرانيا: نخوض «معارك ضارية» ضد قوات روسية تتقدم في الشرق
دبابة (تي-80) روسية خلال المعارك بأوكرانيا (أرشيفية: الإنرتنت)
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أعلنت كييف، الأحد، أن قواتها تخوض «معارك ضارية» ضد القوات الروسية التي تمكنت من التقدم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على مواقع التواصل الاجتماعي إن «معارك ضارية تدور في كل مكان (...) الوضع معقد»، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأمس السبت، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من استمرار وجود «تهديد خطير» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقال إن موسكو «مستعدة من الناحية التقنية» لإحداث انفجار في المنشأة.

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