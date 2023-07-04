خلال قمة «شنغهاي».. الرئيس الصيني يدعو إلى «حفظ السلام الإقليمي»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إلى بذل جهود من أجل «حفظ السلام الإقليمي»، وذلك في كلمة أمام قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم دولا عدة، أبرزها الصين وروسيا.

وحض شي جينبينغ على «بذل جهود، لحفظ السلام الإقليمي، وضمان الأمن المشترك»، وطلب من الدول الأعضاء «اتباع الطريق الصحيح وتعزيز تضامنهم وثقتهم المشتركة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

تضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي أُنشئت في العام 2001، ثماني دول حاليا: روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان. ودُعيت بيلاروسيا ومنغوليا بصفة مراقبين.

المشاركون في قمة منظمة شنغهاي

تستضيف الهند قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي يقع مقرها في بكين، التحالف الإقليمي الذي تريد إيران الانضمام إليه، حيث سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة، كما أعلن مسؤولون.

وإلى جانب شي جينبينغ، يحضر القمة قادة من دول أخرى أعضاء. وأعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن بوتين سيشارك، وسيتحدث أمام القمة. لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حسب «فرانس برس».

وسيشارك في القمة أيضا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، واصفا إياها بأنها «منتدى مهم للأمن والازدهار الإقليميين»، كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان.