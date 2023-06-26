بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، كبار المسؤولين الأمنيين على جهودهم خلال التمرد المسلح في مستهل اجتماع معهم بثّ التلفزيون الرسمي جزءا منه.

وقال بوتين خلال الاجتماع «جمعتكم لأشكركم على العمل المنجز خلال هذه الأيام القليلة ولمناقشة الوضع». ومن بين المشاركين في الاجتماع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبرز خصم لرئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بينما لم يظهر رئيس أركان الجيش فاليري غيراسيموف في المشاهد التي بثها التلفزيون، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي خطاب متلفز، أكد الرئيس الروسي، اليوم لإثنين، أنه أعطى الأوامر بـ«تجنّب إراقة الدماء» بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا لدى تمرّد مجموعة «فاغنر»، على حد قوله، بينما أثنى على «وطنية» الروس.

وقال بوتين: «منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنّب إراقة كبيرة للدماء»، مشيرًا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا «اقتتالا كهذا بين الأشقاء».

كما وجه الرئيس الروسي الشكر لقادة ومقاتلي مجموعة فاغنر لرفضهم إراقة الدماء، وأثنى على «وطنية» الروس خلال تمرد فاغنر، وقال إن «تضامن شعبنا أثبت أنه يمكن مواجهة أي تهديد أو استفزازات».

وأضاف أن هناك من قاموا بأعمال إجرامية كانت ستؤدي إلى تقسيم المجتمع، موضحاً أن الطيارين الذين سقطوا حافظوا على مصالح روسيا، وقال «كانت هناك عمليات ابتزاز ومحاولات لترتيب اضطرابات داخلية ولكن كان محكوم عليها بالفشل».