بوتين يعرض على مقاتلي «فاغنر» الالتحاق بالجيش أو الذهاب إلى بيلاروس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مقاتلي مجموعة فاغنر للانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروس بعد مشاركتهم في التمرد المسلح.

وقال بوتين في خطاب مسائي «اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. وكل من يريد الذهاب إلى بيلاروس يمكنه ذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد بوتين أن أي محاولة للابتزاز أو إثارة اضطرابات داخل روسيا «محكوم عليها بالفشل»، بعد أن هدد تمرد فاغنر حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

وقال: «أشكركم (الروس) على صمودكم ووحدتكم ووطنيتكم. هذا التضامن المدني (للروس) أظهر أن أي ابتزاز وأي محاولة لإثارة اضطرابات داخلية محكوم عليها بالفشل».

كما شدد على أنه أعطى الأوامر بـ«تجنب إراقة الدماء» بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا لدى تمرّد مجموعة «فاغنر»، على حد قوله، بينما أثنى على «وطنية» الروس.

وقال بوتين في خطاب متلفز: «منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنّب إراقة كبيرة للدماء»، مشيرًا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا «اقتتالا كهذا بين الأشقاء».