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العواصف الرعدية تتسبب في اضطراب الرحلات الجوية بواشنطن ونيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 07:44 صباحا
العواصف الرعدية تتسبب في اضطراب الرحلات الجوية بواشنطن ونيويورك
أسطول طائرات لشركة جوية أميركية، (أرشيفية: الإنترنت)
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تسببت العواصف الرعدية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في اضطراب حركة الطائرات بالعاصمة الأميركية واشنطن ومدينة نيويورك.

واضطرت السلطات في المدينتين إلى وقف معظم الرحلات لفترة وجيزة أمس الأحد، قبل أن تعلن إدارة الطيران الفيدرالية في وقت متأخر استئنافها من منطقة واشنطن بعد إصلاح الاتصالات التي تضررت جراء العواصف، لكن التأخيرات استمرت في مطارات نيويورك، حسب وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، قررت إدارة الطيران الفيدرالية وقف الملاحة الجوية بسبب العواصف في مطارات «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا وفيلادلفيا ونيوارك في ليبرتي ومطار نيويورك جون إف كينيدي ولاغوارديا».

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