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عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 01:19 مساء
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا
انسحاب عناصر «فاغنر» من مقاطعة روستوف. (الإنترنت)
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انسحب عناصر فاغنر من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد، غداة الاتفاق الذي أنهى التمرد المسلّح لهذه المجموعة على القيادة العسكرية الروسية.

وأفادت السلطات المحلية بأن «وحدات فاغنر التي انتشرت السبت في منطقة ليبيتسك غادرتها الآن»، وفق وكالة «فرانس برس».

- مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا، أن عناصر مجموعة فاغنر ينجزون انسحابهم منها غداة اتفاق أفضى الى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية.

وقال الحاكم ألكسندر غوسيف، إن «تحرك وحدات فاغنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء (...) الأمر يتمّ بشكل طبيعي ومن دون حوادث»، مشيرا الى أن القيود التي جرى فرضها السبت على حركة التنقل سترفع ما إن يتم «حل الوضع بشكل نهائي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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