«فرانس برس»: الهند وأميركا توقعان عقودا «كبيرة» تشمل محركات طائرات مقاتلة

القاهرة - بوابة الوسط



ستوقع الولايات المتحدة والهند عقودا كبيرة تشمل محركات طائرات مقاتلة ومسيُرات خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، حسب مسؤول أميركي.

وأعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لنقل تكنولوجيا من «جنرال إلكتريك» لإنتاج محركات من نوع «إف 414» بشكل مشترك مع شركة «هندوستان» لصناعات الطيران المملوكة من الدولة في وقت تبدأ الهند تصنيع طائرات مقاتلة محليا وفق المسؤول الذي تحدث إلى وكالة «فرانس برس» مفضلا عدم ذكر اسمه.

وأضاف أن الهند ستشتري عددا غير محدد من المسيرات من نوع «إم كيو-9 بي سيغارديان»، المسلحة وعالية الدقة.