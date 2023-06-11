أوكرانيا: 3 قتلى و10 جرحى في قصف أصاب قاربًا لنازحين من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون الأحد في ضربة أصابت قاربًا لنازحين من مناطق الفيضانات في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم منطقة خيرسون.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على تلغرام «وقع 13 شخصًا ضحية قصف قارب ينقل الناس من الضفة اليسرى (لنهر دنيبر). قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب عشرة آخرون بينهم عنصران من قوات إنفاذ القانون»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار الأحد إن القوات الروسية نسفت سد كاخوفكا لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

تفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به، ويخضع الموقع لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

- روسيا تعلن صد هجوم أوكراني في البحر الأسود

- روسيا تعلن صد عدة هجمات أوكرانية على الجبهة الجنوبية

واتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد. ويتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المدنيين في أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد. وقالت ماليار عبر تطبيق تلغرام «يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون».

وأضافت أن التفجير الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت.