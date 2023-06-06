السلطات الموالية لموسكو: محطة زابوريجيا للطاقة النووية غير مهددة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا أن التدمير الجزئي لسد كاخوفكا الذي تستخدم مياهه لتبريد مفاعل المنشأة لا يمثل تهديدا لها.

وكتب مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك على تلغرام، «في الوقت الحالي، ليس هناك أي تهديد لسلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية. منسوب المياه في حوض التبريد لم يتغير»، مضيفا «الوضع تحت سيطرة طواقم العمل»، وفق وكالة «فرانس برس».

خبراء الوكالة الدولية «يراقبون الوضع من كثب»

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أنه ليس هناك «خطر نووي آني» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد التفجير الذي دمر قسما من سد كاخوفكا على نهر دنيبرو في منطقة خيرسون (جنوب) المحتلة جزئيا من روسيا.

- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر نووي آني في محطة زابوريجيا

وأوضحت المنظمة على تويتر أن «خبراء الوكالة» الموجودين في الموقع «يراقبون الوضع من كثب»، مع استخدام المحطة مياه النهر لتبريد وقود قلب المفاعل، وفق وكالة «فرانس برس».