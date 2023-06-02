بلينكن: حرب أوكرانيا عززت تصميم واشنطن على التعامل مع التهديد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن حرب أوكرانيا عززت تصميم واشنطن على مواجهة أي «تهديد» صيني.

وقال بلينكن في خطاب في هلسنكي بفنلندا، «لم يضعف دعمنا لأوكرانيا قدراتنا على مواجهة التهديد المحتمل من الصين أو غيرها، بل عززها»، وفق وكالة «فرانس برس».

تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي اتفاق سلام

فيما شدد شدد بلينكن على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي اتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تزايد الدعوات للتفاوض.

وقال بلينكن، «نظرا إلى عدم وجود أي أوهام لدينا حيال تطلعات بوتين، نعتقد بأن الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي هو أوكرانيا أقوى، قادرة على الردع والدفاع في مواجهة أي عدوان مستقبلي».