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موسكو تعلن صد محاولة غزو أوكرانية لأراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 12:39 مساء
موسكو تعلن صد محاولة غزو أوكرانية لأراضيها
قوات عسكرية. (الإنترنت)
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أعلن الجيش الروسي، الخميس، التصدي لمحاولة غزو أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: «بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية بقوة سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية».

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وتتعرض بلدة في منطقة بيلغورود منذ ساعات إلى قصف متواصل أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، في حين اتهم الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف القوات الأوكرانية بقصف وسط المدينة وأطرافها.

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