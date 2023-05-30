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لولا يدعو إلى «التغلب على الخلافات الأيديولوجية» في أميركا اللاتينية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 08:47 مساء
لولا يدعو إلى «التغلب على الخلافات الأيديولوجية» في أميركا اللاتينية
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يستقبل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. (أ ف ب)
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دعا الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء في برازيليا، إلى «الوحدة» من أجل «التغلب على الخلافات الأيديولوجية»  بين الدول المجاورة، وذلك خلال افتتاح قمة خاطفة مع نظرائه من أميركا اللاتينية.

وقال لولا في خطابه قبل بداية المحادثات «تركنا الأيديولوجيات تقسمنا وتعطِّل جهود التكامل الإقليمي. تخلينا عن آليات الحوار والتعاون وخرجنا جميعًا خاسرين»، بحسب «فرانس برس». 

وأضاف الرئيس البرازيلي، الذي بدأ ولايته الثالثة في يناير، «إذا لم نتحد، لن نتمكن من ضمان أن تكون التنمية في أميركا الجنوبية عند مستوى إمكاناتها». وجمع هذا اللقاء الأول من نوعه منذ العام 2014، قادة 11 دولة في العاصمة البرازيلية. وكانت رئيسة البيرو دينا بولوارتي الوحيدة التي تغيّبت عن القمة.

حقبة جديدة 
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي لم يزُر البرازيل منذ ثماني سنوات، من أوائل الواصلين صباح الثلاثاء قصر إيتاماراتي مقر وزارة الخارجية، للمشاركة في اجتماعات مغلقة.

ووصف لولا الإثنين استئناف العلاقات بين البرازيل وفنزويلا بأنه لحظة «تاريخية» بعدما كان مادورو شخصاً غير مرغوب فيه خلال ولاية الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو (2019-2022). من جهته، قال الرئيس الفنزويلي، الذي وصل  العاصمة البرازيلية مساء الأحد، إن «اليوم بداية حقبة جديدة في العلاقات بين بلدينا وشعبينا».

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وكانت العلاقات بين البلدين اللذين يشتركان بأكثر من ألفي كيلومتر من الحدود البرية، منعدمة في ظل رئاسة جايير بولسونارو، الذي وصف النظام الاشتراكي الفنزويلي بـ«الديكتاتورية». ووجه لولا انتقادات لسلفه الثلاثاء لأنه «اختار طريق العزلة» عبر «إغلاق الباب أمام الشركاء التاريخيين». 

 «الضرورة الملحة» لتجديد الحوار في المنطقة
خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للبرازيل (2003-2010)، كان لولا يحافظ على علاقة وثيقة مع هوغو تشافيز سلف مادورو.  وفي كلمته الافتتاحية، تحدث الرئيس البرازيلي أيضًا عن «الضرورة الملحة» لتجديد الحوار في المنطقة، من أجل وضع «تدابير ملموسة للتنمية المستدامة وسلام ورفاهية السكان».

كذلك، لفتت مسؤولة العلاقات مع أميركا اللاتينية والكاريبي في الحكومة البرازيلية جيزيلا ماريا فيغيريدو، إلى أن الهدف الأساسي من القمة هو «استئناف الحوار» لإيجاد «رؤية مشتركة» في مجالات عديدة مثل الصحة والبنى التحتية والطاقة والبيئة ومكافحة الجريمة المنظمة.

خلال الاجتماعات المغلقة في قصر إيتاماراتي، رافق رؤساء الدول وزراء خارجيتهم وبعض المستشارين من أجل إحلال أجواء «أكثر ارتياحًا»، حسبما أكد مصدر دبلوماسي برازيلي.

وكتب أوليفر ستوينكل أستاذ العلاقات الدولية في مؤسسة «جيتوليو فارغاس» على موقع «أميريكاس كوارتيرلي» (Americas Quarterly)، «حتى لو كان من غير المحتمل أن تنتج هذه القمة إعلانات ملموسة، مع رؤية مبتكرة لمستقبل المنطقة، إلا أن حقيقة وجود حوار بين هؤلاء الرؤساء تعد تقدمًا في حد ذاتها».

 المد الوردي الجديد على وقع صعود اليسار 
حصل اللقاء الأخير بين رؤساء دول أميركا اللاتينية في العام 2014 في كيتو في الإكوادور بمناسبة قمة لاتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور)، وهو منظمة أسسها لولا ونظيره الفنزويلي حينها هوغو تشافيز في العام 2008، عندما شهدت المنطقة أول موجة من الحكومات اليسارية.

وكان الاتحاد يضم 12 دولة عند إنشائه، معظمها بقيادة اليسار. لكن مع عودة اليمين إلى السلطة، خرج من المنظمة الإقليمية عدد من الدول بما فيها البرازيل والأرجنتين اللتان لم تعودا إلى صفوفها سوى هذه السنة.

لكن الوضع تبدل مع المد الوردي الجديد على وقع صعود اليسار مجددًا في أميركا اللاتينية وانتخاب لولا هذا العام في البرازيل وغابرييل بوريتش في تشيلي وغوستافو بيترو في كولومبيا، ما فتح مجالًا لعودة فنزويلا إلى الساحة الإقليمية وأعطى زخمًا جديدًا للتعاون بين دول المنطقة.

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