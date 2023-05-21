مقتل 5 من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع مجموعة مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قتل خمسة أفراد من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت في محافظة حدودية مع باكستان بجنوب شرق البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الأحد.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» نبأ «استشهاد خمسة من كوادر قوات حرس الحدود الإيرانية في اشتباك مسلح مع أوغاد ومجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان»، بحسب «فرانس برس».

وكان موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أفاد في وقت سابق أن عدد القتلى من حرس الحدود بلغ ستة، قبل أن يعدل الحصيلة الى خمسة. وسيستان بلوشستان واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنيّة.

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وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة من المسلمين السنة أو تجار مخدرات. وندد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بـ«العمل الإرهابي الجبان»، محملًا مسؤوليته لـ«الجماعات الإرهابية الشريرة» من دون تسميتها.

استهداف المصالح الإيرانية والباكستانية

وأدرج كنعاني الهجوم في إطار استهداف المصالح الإيرانية والباكستانية «کي لا يسمحوا للحدود المشتركة بأن تكون حدود الصداقة والتعاون والحدود الاقتصادية لشعبي البلدين»، داعيًا إسلام أباد إلى «تنفيذ اتفاقات البلدين لقمع الجماعات الإرهابية في أقرب وقت ممكن وبذل الجهود لتعزيز أمن الحدود المشتركة».

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية في وقت سابق أن الهجوم شنته «جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد» ولكنها «فرت عبر الحدود بعد الاشتباك». وذكرت الوكالة أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود وصلا المنطقة للتحقيق في الحادث.

وفي مارس الماضي، قُتِل ضابطا شرطة بالرصاص في اشتباكات مع «مجرمين مسلحين» في المنطقة نفسها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».