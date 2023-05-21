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ألمانيا تحقق في شبهات حول تسمم صحفية وناشطة روسيتين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 09:27 صباحا
ألمانيا تحقق في شبهات حول تسمم صحفية وناشطة روسيتين
عناصر من الشرطة الألمانية في فرانكفورت، ديسمبر 2021 (أرشيفية: الإنترنت)
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فتح تحقيق في ألمانيا بعدما تحدثت صحفية وناشطة روسيتان شاركتا في مؤتمر في برلين عن مشاكل صحية تثير شبهات في تعرضهما للتسمم، كما نقلت جريدة «فيلت أم سونتاغ» الأسبوعية عن الشرطة القضائية، اليوم الأحد.

وقال ناطق باسم شرطة برلين للجريدة إن الملف جرى فتحه بناء على المعلومات المتوفرة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» التي أوضحت كذلك أنها لم تتمكن من الاتصال بالناطق للحصول على تعليق.

الواقعة حدثت في نهاية أبريل
ونشرت النشرة الاستقصائية الروسية «إجينتستفو» خلال الأسبوع الجاري تحقيقًا حول مشاكل صحية واجهتها مشاركتان في اجتماع للمعارضين الروس في 29 و30 أبريل حول رجل الأعمال الذي أصبح معارضًا ميخائيل خودوركوفسكي.

وشعرت مشاركة وصفت بأنها صحفية غادرت روسيا مؤخرا، بعوارض غير محددة أثناء الاجتماع، وقالت إنها بدأت ربما في وقت سابق.

وأضاف المصدر نفسه، أن الصحفية توجهت إلى مستشفى «شاريتيه» في برلين، حيث خضع المعارض الروسي أليكسي نافالني لمعالجة بعد تسممه في أغسطس 2020.

واحدة من المشتبه في تعرضهما للتسمم تعيش في الولايات المتحدة
أما المشاركة الثانية فهي ناتاليا أرنو، مديرة المؤسسة غير الحكومية «روسيا الحرة» في الولايات المتحدة، حيث تعيش منذ عشر سنوات بعد اضطرارها لمغادرة روسيا.

وسافرت أرنو من برلين في نهاية أبريل إلى براغ. وقالت النشرة نفسها إنها عانت من أعراض، واكتشفت أن غرفتها في الفندق قد تم فتحها.

وتوجهت أرنو في اليوم التالي إلى الولايات المتحدة واتصلت بمستشفى هناك وكذلك بالسلطات.

آلام حادة وتنميل.. هل هي أعراض تسمم؟
ونشرت أرنو رسالة على «فيسبوك» هذا الأسبوع تتحدث فيها عن مشاكلها من آلام حادة إلى تنميل، مؤكدة أن الأعراض الغريبة ظهرت قبل وصولها إلى براغ.

وأضافت أنها ما زالت تعاني من الأعراض، لكنها تشعر بتحسن.

وفي السنوات الأخيرة جرت هجمات بالسم داخل روسيا وخارجها ضد معارضي السلطة الروسية. وتنفي موسكو أي مسؤولية لأجهزتها السرية.

وفي قضية أليكسي نافالني، أكدت مختبرات أوروبية استخدام سم من نوع نوفيتشوك طوره الاتحاد السوفياتي لأغراض عسكرية.

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