البيت الأبيض يأمل باتفاق مستدام بشأن تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

رحّب البيت الأبيض الأربعاء بتمديد العمل لشهرين إضافيين باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، آملا في التوصل لحل مستدام لهذه المسألة الضرورية لامدادات الغذاء العالمية.

واعتبر مستشار الأمن القومي جايك سالفيان أن التمديد «أمر جيد»، لكن «العالم يحتاج للتأكد من أن هذا المسار سيبقى قائما بشكل مستدام»، منتقدًا أخذ موسكو لهذا الاتفاق «رهينة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وفي وقت سابق اليوم، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لشهرين إضافيين.

وقال غوتيريس إن «هذه الاتفاقيات مهمة للأمن الغذائي العالمي. المنتجات الأوكرانية والروسية توفر الطعام للعالم»، مؤكدًا في الوقت نفسه على الحاجة لاتفاقٍ أكثر شمولًا وأطول مدة.