واشنطن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وتزويدها بذخيرة مدفعية إضافية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في بيان إنها تواصل دعم كييف «من خلال الالتزام بقدرات مهمة على المدى القريب، مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخائر، مع بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها وردع العدوان الروسي على المدى الطويل»، بحسب «فرانس برس».

وتأتي المساعدات عبر مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي توفر تمويلات لشراء معدات من الشركات الدفاعية أو من دول شريكة بدلًا من توفيرها من المخزونات الأميركية. ويجنّب ذلك استنزاف المخزونات الأميركية، لكنه يعني أن المساعدة ستستغرق وقتًا أطول للوصول إلى ساحة المعركة.

أنظمة دفاع جوي وذخائر غير محددة

تشمل الحزمة أنظمة دفاع جوي وذخائر غير محددة، إضافة إلى معدات لتحقيق تكامل بين الأنظمة الغربية والمعدات الأوكرانية الحالية وغالبيتها سوفياتية الصنع. كما تتضمن ذخيرة لمنظومات مضادة للطائرات المسيّرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وخدمات صور أقمار اصطناعية تجارية.

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تقود الولايات المتحدة جهود الدعم الدولي لأوكرانيا، وقد شكلت تحالفًا دوليًا لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، وتنسّق المساعدات من عشرات الدول.