سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناجي، إن بلاده أكملت نقل كل المقاتلات الثلاثة عشرة من طراز ميغ-19 إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة «يوكرينفورم» الأوكرانية للأنباء عن الوزير قوله على «تويتر» اليوم الاثنين، إن «كل المقاتلات السوفاكية الثلاثة عشرة من طراز ميغ-29، جرى تسليمها بأمان إلى القوات الجوية الأوكرانية.. فخورون بأننا نقف في الجانب الصحيح، ونقوم بالشيء الصواب للمساعدة في حماية الأرواح.. نقف إلى جانب أوكرانيا»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

سلوفاكيا تنضم لبولندا

ووافقت الحكومة السلوفاكية على تسليم 13 مقاتلة من طراز ميغ -29 إلى أوكرانيا في مارس، وجرى تسليم الطائرات الأربع الأولى الشهر الماضي.

- وارسو سلمت أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز ميغ-29

وانضمت سلوفاكيا بذلك إلى بولندا في قرار تسليم مقاتلات ميغ إلى كييف لمساعدتها في صد الغزو الروسي.