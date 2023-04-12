  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 02:31 مساء
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»
الصاروخ الباليستي إسكندر. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم» عابر للقارات، بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «طاقمًا قتاليًا أطلق بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات (آي سي بي إم) من نظام صاروخي أرضي متحرك» من موقع التجارب في كابوستين يار، وأضافت أن «الرأس الحربي للصاروخ ضرب هدفًا وهميًا في ميدان التدريب ساري شاجان (كازاخستان) بدقة محددة».

ومنذ إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات مبطنة بأنه قد يستخدم أسلحة نووية هناك إذا تعرضت روسيا للخطر، وأعلن في نهاية فبراير أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة «ستارت» الجديدة التي اتفقت بموجبها روسيا والولايات المتحدة على الحد من المخزونات النووية والخضوع لعمليات تفتيش متبادلة.

أهداف إطلاق الصاروخ
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع، قال بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في الدولة المجاورة والحليفة بيلاروس، لتبلغ هذه الأسلحة بذلك عتبة الاتحاد الأوروبي. ودان حلف شمال الأطلسي الإعلانين.

- دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية نوع الصاروخ المستخدم في عملية الإطلاق الثلاثاء لكنها ذكرت أن الهدف من التجربة هو «اختبار معدات قتالية متطورة لصواريخ بالستية عابرة للقارات»، وأضافت أن عملية «الإطلاق هذه سمحت بإثبات صحة دائرة التصميم والحلول التقنية المستخدمة في تطوير أنظمة جديدة للصواريخ الإستراتيجية».

وقال بوتين في فبراير إن نوعًا جديدًا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات سينشر خلال العام الجاري، بعد معلومات أميركية تفيد بأن عملية إطلاق جديدة أخفقت.

والصاروخ «سارمات» الذي أطلق عليه المحللون الغربيون اسم «ساتان 2 الشيطان 2»، قادر على حمل رؤوس نووية متعددة. وهو من صواريخ الجيل المقبل الروسية التي وصفها بوتين بأنها «لا تقهر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في ...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن

«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»

«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة

خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة ...
«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»

أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محاميه: المعارض الروسي نافالني متروك في السجن بلا رعاية رغم مرضه
محاميه: المعارض الروسي نافالني متروك في السجن بلا رعاية رغم مرضه
ترودو: هجوم إلكتروني على مواقع رسمية كندية خلال زيارة رئيس وزراء أوكرانيا
ترودو: هجوم إلكتروني على مواقع رسمية كندية خلال زيارة رئيس وزراء ...
تايوان: الصين تفرض منطقة حظر جوي شمال الجزيرة الأحد
تايوان: الصين تفرض منطقة حظر جوي شمال الجزيرة الأحد
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال فعلي»
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال فعلي»
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير الشرعية
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير ......
المزيد
مرشح المعارضة التركية للرئاسة يعد مناصريه بـ«عودة الربيع»
مرشح المعارضة التركية للرئاسة يعد مناصريه بـ«عودة الربيع»...
قصف للعسكريين في بورما يسفر عن سقوط عشرات القتلى وسط استياء دولي
قصف للعسكريين في بورما يسفر عن سقوط عشرات القتلى وسط استياء ......
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»...
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال فعلي»
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال ......
المزيد