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غدا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تجتمع مع زيلينسكي في كييف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 01:26 مساء
غدا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تجتمع مع زيلينسكي في كييف
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين. (الإنترنت)
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تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف غدا الثلاثاء، الذي يتزامن مع حلول يوم أوروبا.

وصرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين، بأن الزيارة تؤكد من جديد «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا»، مضيفا أن «الزيارة ستركز على جميع أبعاد علاقاتنا مع أوكرانيا»، بحسب وكالة «رويترز».

حزمة جديدة من العقوبات
وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية الجمعة، على دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أفاد ناطق الإثنين.

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وقال الناطق باسم المفوضية إريك مامير، إن «الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

 وأوردت وثيقة أن الاقتراح يستهدف للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ، متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا.

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