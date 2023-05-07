فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الفيتنامية أن درجة حرارة قياسية بلغت 44.1 درجة مئوية، سجلت السبت في محطة الأرصاد الجوية في شمال البلاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية المائية أن درجة الحرارة هذه سجلتها محطة تابعة له في مقاطعة ثان هوا (وسط الشمال)، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتجاوز درجة الحرارة المسجلة، الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 43.4 درجة مئوية، وسجل في 20 أبريل 2019، في منطقة هونغ خي في مقاطعة ها تين (وسط).

«النماذج المناخية القصوى تبدو صحيحة»

وقال الخبير في علوم المناخ نغوين نجوك هوي، لوكالة «فرانس برس»، في العاصمة هانوي، «هذا رقم قياسي مقلق في سياق تغير المناخ والاحتباس الحراري».

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ويختلف مناخ فيتنام بين الشمال والجنوب، لكن البلد بأكمله يشهد حاليا أشهر الحر. وشهد جنوب آسيا موجة حر في الجزء الأكبر من أبريل.

وقال نغوين نجوك هوي «أعتقد أن هذا الارتفاع سيتكرر (...) ويؤكد أن النماذج المناخية القصوى تبدو صحيحة».

وبرهن العلماء على أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى تفاقم الظروف الجوية القاسية.