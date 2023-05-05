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شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 12:42 صباحا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شجار بالأيدي ولكمات بين ممثلي الوفدين الروسي والأوكراني، الخميس 4 مايو 2023 (صورة مثبتة من مقطع فيديو)
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وقع اشتباك بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا على هامش قمة اقتصادية بتركيا، بعدما شوهد الأول وهو ينتزع علم أوكرانيا من بين يدي نظيره الأوكراني.

وأظهر مقطع فيديو متداول عضو الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لتعاون دول البحر الأسود، فاليري ستافيتسكي، يتعرض لاعتداء من عضو في الوفد الأوكراني، بعدما قام بسحب العلم الأوكراني من يديه.

وذكرت حسابات على مواقع التواصل أن أعضاء الوفد الأوكراني رفعوا أعلامهم خلف رئيسة الوفد الروسي، رئيسة لجنة مجلس الدوما لتنمية المجتمع المدني، أولغا تيموفيفا، عندما كانت تدلي بتصريحات.

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المشادة العنيفة أثارت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها عبر المنصات الإلكترونية، باعتبارها انعكاسًا لواقع الصراع المحتدم في جبهات الحرب بين الدولتين.

وانطلقت، اليوم الخميس بأنقرة، القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، حيث تناقش المنظمة على مدى يومين (4 -5 ماي الجاري)، آفاق وتحديات الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودور المؤسسات التشريعية الوطنية في تعزيز السلم والاستقرار والتطور الاقتصادي، ومواضيع أخرى ذات صلة.

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