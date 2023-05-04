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روسيا تندد بحملة تخريب أوكرانية على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 11:50 صباحا
روسيا تندد بحملة تخريب أوكرانية على أراضيها
مبنى الرئاسة الروسية. (الإنترنت)
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نددت روسيا، الخميس، بموجة «أنشطة إرهابية وتخريبية» أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها، وذلك غداة هجوم مفترض بطائرات مسيرة قالت موسكو إنه استهدف الكرملين محملة كييف مسؤوليته.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية تتخذ بعدا غير مسبوق دون ذكر مزيد المعلومات، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت روسيا فتح تحقيق في عمل «إرهابي» بعدما أفادت موسكو بأنها أسقطت مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتيال «إرهابية».

وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيق في الجرائم الأكثر خطورة، في بيان، إنها فتحت تحقيقا جنائيا في إرهاب على صلة بمحاولة قصف مقر رئيس روسيا في الكرملين».

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