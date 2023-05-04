فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن الحكومة تريد العمل مع إيطاليا لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الزيادة السريعة في تدفق المهاجرين، بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي المنتقدة للسياسة الإيطالية في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الخارجية أن العلاقة بين فرنسا وإيطاليا تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين وبين قادتهما.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في بلادها التي تشهد أزمة هجرة بالغة الخطورة. من جانبه رفض وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، تصريحات وزير الداخلية الفرنسي ووصفها بغير المقبولة.