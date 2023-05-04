الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت الأمم المتحدة، الخميس، فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر، وأنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدتهم من القتال الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة كما قالت الأمم المتحدة في بيان، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجلان أكبر عدد من الوافدين.

وأفاد مسؤولون بالأمم المتحدة أول من أمس الثلاثاء بأن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربا من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بينما نزح مئات الآلاف داخل البلاد.