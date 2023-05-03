واشنطن تطالب إيران بالإفراج فورًا عن ناقلة نفط تحتجزها

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت الولايات المتحدة إيران، الأربعاء، بالإفراج فورا عن ناقلة نفط ترفع علم بنما، احتجزتها فيما كانت تعبر مضيق هرمز.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل «نضم صوتنا إلى المجتمع الدولي لندعو الحكومة الإيرانية والبحرية الإيرانية الى الإفراج فورًا عن السفينة وطاقمها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واحتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية وطهران الأربعاء، في ثاني حادثة من هذا النوع في أقلّ من أسبوع.

وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن «مدعي عام طهران أعلن أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة نيوفي بناء على شكوى وأمر من السلطة القضائية».