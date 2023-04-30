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أربعة قتلى جراء قصف أوكراني استهدف قرية حدودية في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 03:01 مساء
أربعة قتلى جراء قصف أوكراني استهدف قرية حدودية في روسيا
دمار جراء القصف في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلن حاكم منطقة بريانسك غربي روسيا، الأحد، ارتفاع عدد القتلى في غارة جوية أوكرانية طالت ليلا قرية سوزيمكا الروسية الحدودية، إلى أربعة.

وقال ألكسندر بوغوماز، الحاكم المحلي، على تطبيق «تليغرام»: «عثر على مدنيّين آخرين وتم انتشالهما من تحت الأنقاض. ولسوء الحظ، ماتا». وكان قد أعلن في وقت سابق، الأحد، مقتل شخصين آخرين، حسب «فرانس برس».

 

وفي سياق متصل قال ناطق عسكري أوكراني، إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على طريق إمداد مهم يؤدي إلى باخموت، في الوقت الذي هدد فيه رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة بسحب بعض قواته من المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، ما لم ترسل موسكو مزيدا من الذخيرة.

تحاول القوات الروسية منذ عشرة أشهر شق طريقها وسط أنقاض المدينة التي كان يسكنها في السابق 70 ألف نسمة. وتعهدت كييف بالدفاع عن باخموت التي تعتبرها روسيا نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أخرى.

السيطرة على (طريق الحياة)
وقال سيرغي شيريفاتي، الناطق باسم القوات الأوكرانية لدى الشرق، في مقابلة يوم السبت مع موقع إخباري محلي: «يتحدث الروس منذ عدة أسابيع عن السيطرة على (طريق الحياة)، وكذلك عن استمرار السيطرة على إطلاق النار عليه». وأضاف «نعم، الأمر صعب حقا هناك... (لكن) قوات الدفاع لم تسمح للروس (بقطع) خدماتنا اللوجستية».

و«طريق الحياة» هو طريق حيوي بين مدينة باخموت المدمرة وبلدة تشاسيف يار المجاورة إلى الغرب، بمسافة تزيد قليلا على 17 كيلومترا.

وقالت القيادة العسكرية العليا الأوكرانية في تقريرها اليومي، يوم الأحد، إن قواتها صدت 58 هجوما روسيا خلال اليوم المنصرم على طول الجزء من خط المواجهة الممتد من باخموت عبر أفدييفكا وصولا إلى مارينكا في جنوب منطقة دونيتسك.

 (الروس يأسرون رئيس أوكرانيا)؟
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة بثت يوم السبت، إنه يحمل مسدسا، وكان سيقاتل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحام مقره في كييف في بداية الحرب. وقال لقناة «1+1» التلفزيونية: «أعرف كيف أطلق النار. هل يمكنك أن تتخيل عنوان خبر مثل (الروس يأسرون رئيس أوكرانيا)؟ هذه وصمة عار. أعتقد أن هذا كان سيمثل وصمة عار».

في الأيام الأولى بعد غزو 24 فبراير 2022، قال مسؤولون أوكرانيون إن وحدات المخابرات الروسية حاولت اقتحام كييف، لكنها هُزمت وأخفقت في الوصول إلى شارع بانكوفا في وسط المدينة، حيث المكاتب الرئاسية.

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وشنت وحدات روسية أخرى هجوما على ضواحي كييف، لكنها لم تتمكن من التقدم. كما أفاد مسؤولون بعدة محاولات تخريب فاشلة داخل المدينة.

وقال زيلينسكي: «أعتقد أنهم لو كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى الإدارة، لما كنا هنا». ولم يتضح أي الوحدات الروسية كان يشير إليها. وقال «لم يكن من الممكن أن يُعتقل أحد، لأن لدينا دفاعا مستعدا بحزم شديد لشارع بانكوفا. كنا سنظل هناك حتى النهاية».

ولدى سؤاله عما إذا كان يحمل مسدسا وتدرب على استخدامه، أجاب بأنه فعل ذلك، فيما رفض ما أشير إليه عن إمكانية استخدامه لقتل نفسه بدلا من القبض عليه.

 

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