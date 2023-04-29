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روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 02:42 مساء
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
قصف روسي على كييف. (الإنترنت)
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استُهدفت مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا «بقصف مدفعي مكثف» من جانب القوات الأوكرانية، السبت، مما أدى إلى حرمانها من الكهرباء، وفق ما أكدته السلطات المعنية في روسيا.

وقالت الإدارة العسكرية والمدنية المعينة من روسيا في هذه المدينة التي كان يسكنها 45 ألف نسمة قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، في بيان على «تلغرام»: «بسبب نيران المدفعية المكثفة اليوم (...) حرمت نوفا كاخوفكا من الكهرباء»، حسب «فرانس برس».

وقُتل 22 شخصا على الأقل، أمس الجمعة، في ضربات شنّتها روسيا على مدن في أوكرانيا، في الوقت الذي أكدت فيه كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق «شارفت على نهايتها».

 «الاستعدادات شارفت على نهايتها»
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، خلال مؤتمر صحفي في كييف: «الاستعدادات شارفت على نهايتها». وتريد كييف شن هجوم كبير لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق وجنوب البلاد، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «تم التعهد بمعدات، وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون». وتابع «(عندما يكون) الطقس مواتيا ويصدر قرار القادة سنقوم بذلك».

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واستهدفت صواريخ روسية، هي الأولى منذ مطلع مارس عدة مبان سكنية مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل في أومان (وسط) واثنين في دنيبرو (وسط شرق)، وفقا لآخر حصيلة نُشرت عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إنه «عمل شر ضد بلدنا وضد شعبنا يجعل الدولة الإرهابية أقرب إلى الفشل والعقاب».

وأكدت روسيا، من جهتها، أنها قصفت «نقاط انتشار موقتة لوحدات الاحتياط التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة أسلحة عالية الدقة». وقالت وزارة الدفاع الروسية: «جرى ضرب جميع الأهداف المحددة». وفي مدينة أومان البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة في وسط البلاد والواقعة على مسافة مائتي كيلومتر جنوب كييف، شاهد صحفيون من وكالة «فرانس برس» مبنى سكنيا تعرض لأضرار جسيمة ومسعفين ينتشلون الجثث وأشخاصا ينتظرون بقلق أنباء عن أحبائهم.

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