الصين: سنرسل وفدا إلى أوكرانيا للبحث عن تسوية سياسية للنزاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن تسوية سياسية للنزاع، بعد الإعلان عن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقالت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي إن الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس». .