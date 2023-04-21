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مسلحون يقتحمون منزلا في جنوب إفريقيا ويقتلون 10 أشخاص من عائلة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 01:25 مساء
مسلحون يقتحمون منزلا في جنوب إفريقيا ويقتلون 10 أشخاص من عائلة واحدة
عناصر في شرطة جنوب إفريقيا خلال دورية في جوهانسبرغ، 1 يناير 2023. (أ ف ب)
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قُتل عشرة أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم في جنوب إفريقيا، الجمعة على يد مسلحين مجهولين، على ما أعلنت الشرطة، في أحدث حوادث القتل في هذا البلد الذي يعاني معدلات جريمة متزايدة.

وبحسب الشرطة، قضى سبع نساء وثلاثة رجال جراء إطلاق النار عليهم في منطقة إيمبالي الشعبية في جنوب بيترماريتسبرغ بمقاطعة كوزولو ناتال في جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

أسوأ معدلات جرائم القتل في العالم
وقالت الناطقة باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا، في بيان، «بحسب العناصر الأولية، اقتحم مسلحون مجهولون مسكناً في بيترماريتسبرغ ونصبوا كميناً للعائلة».

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ولم تُعرف دوافع الجريم على الفور، فيما يُتوقع أن يزور وزير الشرطة بهيكي سيلي الموقع.

وعمليات إطلاق النار من هذا النوع ليست نادرة في جنوب إفريقيا، إذ تسجل البلاد أحد أسوأ معدلات جرائم القتل في العالم.

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