«رويترز»: صفقة معدات عسكرية أميركية مرتقبة لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لإتمام صفقة بيع حزمة معدات عسكرية لتحديث صغيرة لأسطول تركيا الحالي من مقاتلات «إف-16»، بعد أن أعطى رؤساء لجان بالكونجرس موافقة غير رسمية على البيع.

وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الأميركية سترسل الإخطار ببيع الحزمة لتركيا رسميًا، الاثنين، والتي تشمل رادارات وإلكترونيات طائرات، وهي الصفقة التي تتكلف 259 مليون دولار، بحسب وكالة التعاون الدفاعي الأميركية.

في هذا الإطار، نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، الاثنين، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع مجموعات تحديث نظام اتصالات مقاتلات «إف-16» لأنقرة.

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وأفادت مصادر مطلعة للوكالة، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس رسمياً قرارها بشأن بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية «Link-16» إلى تركيا.

وتتضمن حزمة البيع أنظمة تجنب الاصطدام الأوتوماتيكية أيضًا، بجانب التجهيزات والدعم الهندسي من أجل رفع شبكة ربط البيانات التكتيكية «Link-16» في مقاتلات «إف -16» الموجودة لدى تركيا إلى مستوى «Block Upgrade-2».