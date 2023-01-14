«رويترز»: إدارة بايدن تخطر الكونغرس بصفقة طائرات «إف-16» لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر مطلعة الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت الكونغرس، بشأن صفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» لتركيا.

وقالت ثلاثة مصادر، إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت الإخطار غير الرسمي إلى الكونغرس الخميس، لتبدأ عملية تسمى «المراجعة المتدرجة»، المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، بنيتها المضي قدما في الصفقة المقترحة، وفق وكالة «رويترز».

وطلبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي في أكتوبر، شراء 40 مقاتلة من طراز «إف-16» من شركة (لوكهيد مارتن NYSE:LMT) وما يقرب من 80 مجموعة، تحديثا لطائراتها الحربية الحالية، واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

مشكلات بين العضوين في «الناتو»

ويأتي الإخطار في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لزيارة واشنطن في 18 يناير، لإجراء محادثات ثنائية وسط مجموعة من المشكلات بين العضوين في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، تمتد من الخلاف السياسي تجاه الأزمة في سورية إلى شراء أنقرة أسلحة روسية.

- وزير الخارجية الإيطالي يبحث في أنقرة قضية الهجرة والأزمة الليبية

وقالت إدارة بايدن إنها تدعم الصفقة وعلى اتصال منذ أشهر بالكونغرس بشكل غير رسمي لنيل موافقة المشرعين، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر.

موافقة مشروطة من الكونغرس

وقال محللون إن الكونغرس الأميركي، لن يوافق على الأرجح على البيع، ما لم تصادق أنقرة على ضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في مايو للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تركيا اعترضت واتهمت الدولتين بإيواء متشددين، من بينهم أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور.