  • Alwasat News
Atwasat

«رويترز»: إدارة بايدن تخطر الكونغرس بصفقة طائرات «إف-16» لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 09:26 صباحا
«رويترز»: إدارة بايدن تخطر الكونغرس بصفقة طائرات «إف-16» لتركيا
طائرة اف-16 خلال عرض عسكري مشترك لحلف شمال الأطلسي في 30 أكتوبر 2018 في النروج. (فرانس برس)
alwasat radio

قالت مصادر مطلعة الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت الكونغرس، بشأن صفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» لتركيا.

وقالت ثلاثة مصادر، إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت الإخطار غير الرسمي إلى الكونغرس الخميس، لتبدأ عملية تسمى «المراجعة المتدرجة»، المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، بنيتها المضي قدما في الصفقة المقترحة، وفق وكالة «رويترز».

وطلبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي في أكتوبر، شراء 40 مقاتلة من طراز «إف-16» من شركة (لوكهيد مارتن NYSE:LMT) وما يقرب من 80 مجموعة، تحديثا لطائراتها الحربية الحالية، واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

مشكلات بين العضوين في «الناتو»
ويأتي الإخطار في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لزيارة واشنطن في 18 يناير، لإجراء محادثات ثنائية وسط مجموعة من المشكلات بين العضوين في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، تمتد من الخلاف السياسي تجاه الأزمة في سورية إلى شراء أنقرة أسلحة روسية.

- وزير الخارجية الإيطالي يبحث في أنقرة قضية الهجرة والأزمة الليبية

وقالت إدارة بايدن إنها تدعم الصفقة وعلى اتصال منذ أشهر بالكونغرس بشكل غير رسمي لنيل موافقة المشرعين، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر.

موافقة مشروطة من الكونغرس
وقال محللون إن الكونغرس الأميركي، لن يوافق على الأرجح على البيع، ما لم تصادق أنقرة على ضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في مايو للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تركيا اعترضت واتهمت الدولتين بإيواء متشددين، من بينهم أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت

القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة
الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
بايدن يلقي خطابه حول حال الاتحاد 7 فبراير
بايدن يلقي خطابه حول حال الاتحاد 7 فبراير
النيابة البرازيلية تطلب التحقيق مع بولسونارو بشأن الهجوم على مؤسسات السلطة
النيابة البرازيلية تطلب التحقيق مع بولسونارو بشأن الهجوم على ...
طهران تنفذ حكم الإعدام شنقا في إيراني بريطاني متهم بالتجسس
طهران تنفذ حكم الإعدام شنقا في إيراني بريطاني متهم بالتجسس
المحكمة العليا البرازيلية تُدرج بولسونارو في تحقيقات بأعمال الشغب
المحكمة العليا البرازيلية تُدرج بولسونارو في تحقيقات بأعمال الشغب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
انفجارات في كييف وقصف يستهدف بنى تحتية رئيسية
انفجارات في كييف وقصف يستهدف بنى تحتية رئيسية...
«فرانس برس»: قضية الوثائق السرية تلطخ صورة بايدن
«فرانس برس»: قضية الوثائق السرية تلطخ صورة بايدن...
«رويترز»: إدارة بايدن تخطر الكونغرس بصفقة طائرات «إف-16» لتركيا
«رويترز»: إدارة بايدن تخطر الكونغرس بصفقة طائرات «إف-16» ......
المحكمة العليا البرازيلية تُدرج بولسونارو في تحقيقات بأعمال الشغب
المحكمة العليا البرازيلية تُدرج بولسونارو في تحقيقات بأعمال ......
طهران تنفذ حكم الإعدام شنقا في إيراني بريطاني متهم بالتجسس
طهران تنفذ حكم الإعدام شنقا في إيراني بريطاني متهم بالتجسس...
المزيد