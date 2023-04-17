مدمرة أميركية تعبر مضيق تايوان.. والصين تراقبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرية الأميركية إبحار مدمرتها «يو إس إس ميليوس» عبر مضيق تايوان في عملية لتأكيد «حرية ملاحة»، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأميركية إن السفينة الحربية أجرت «عبورا روتينيا لمضيق تايوان» الأحد، في المياه «حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي»، حسب وكالة «فرانس برس».

الصين تراقب المدمرة

في حين أكدت الصين الإثنين أنها تابعت مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان مضيفة أن قواتها تبقى «على مستوى تأهب عال».

وقال الناطق باسم الجيش الصيني العقيد شي يي «تبقى قواتنا في مستوى تأهب عال على الدوام وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين»، وفق الوكالة الفرنسية.